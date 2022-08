Un’insolita “presenza” a Caprera, lo scatto da brividi

Lo scatto con la misteriosa “presenza” a Caprera.

Quando si parla di “presenze” nell’Arcipelago di La Maddalena viene subito da pensare ai turisti, oggi più che mai, dato che i numeri descrivono una stagione di ripresa dopo anni di minor afflusso turistico per via della pandemia.

Ma non è quella di un turista l’immagine immortalata ieri notte nella foto in evidenza, che ritrae, nella penombra, una sagoma luminosa dalle sembianze umane e femminili, in mezzo alla vegetazione di Caprera.

“Avevamo parcheggiato l’auto nei pressi del centro equituristico “Cavalla Marsala” a Caprera – racconta Martino Sechi, l’autore dello scatto da brividi -. Quando abbiamo acceso i fari per andare via, abbiamo subito notato l’insolita figura che si ergeva davanti a noi in mezzo alla fitta vegetazione, e ci siamo spaventati, anche perché non era un’immagine statica, sembrava muoversi“.

Non si può negare che trovarsi improvvisamente a pochi passi dalla spettrale presenza possa mettere a dura prova l’emotività del malcapitato. Sechi però non è scappato, ha deciso di immortalare l’agghiacciante sagoma, che ricorda vagamente Samara, la bambina-fantasma protagonista del film horror cult “The Ring“, e ha immediatamente diffuso su Internet lo scatto.

Numerosi i commenti delle persone incuriosite, ma pochi istanti dopo è stato lo stesso autore della foto a rassicurare tutti: non si sarebbe trattato effettivamente di un fantasma. “Guardando meglio, è solo il riflesso dei fari sul tronco di un albero“, ha affermato l’uomo. Dunque, la piccola terrificante Samira non è tra i tanti turisti sbarcati in Sardegna in queste settimane, e l’immagine proiettata dal tronco dell’albero sembrava muoversi un po’ per via del vento che scuoteva gli arbusti, un po’ per le vibrazioni del motore della macchina. Forse…