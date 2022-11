Addio a Mario Pittorru.

Lutto a Olbia per la scomparsa, all’età di 87 anni, di Mario Pittorru, ex musicista molto conosciuto e apprezzato in città. L’artista faceva parte infatti della nota banda musicale Felicino Mibelli e nell’ultimo periodo aveva qualche problema di salute.

Pittorru era l’anima delle feste cittadine con il suo talento musicale, per questo motivo gli abitanti di Olbia conservano un ottimo ricordo di lui, come un uomo molto educato e gentile. Lascia una moglie e tre figli, che si stringono nel dolore per la perdita.

