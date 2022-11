I dati sul vaccino contro il covid in Sardegna.

In Sardegna il 10% della popolazione over 5 anni non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il covid. Sono i dati della Fondazione Gimbe sulla situazione della copertura vaccinale nell’Isola, quasi nella media nazionale (10,4%).

A questi dati occorre aggiungere i guariti dal coronavirus da meno di 180 giorni, ovvero pari al 1,3%. Stando ai dati, in Sardegna la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,7%. Più alta della media italiana, che è pari al 10,7%. A questi dati va aggiunta anche la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato. Questo gruppo di persone è pari al 5%.

Basso nell’Isola anche il tasso di copertura vaccinale con quarta dose, pari al 16,3%. La media Italia è infatti del 22,5%. I bambini dai 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 41,7% (mentre la media in Italia è il 35,2%), dove il 4,5% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

