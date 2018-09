Intimidazioni alla Guardia medica di Santa Teresa, è allarme sicurezza

Allarme sicurezza nelle Guardie mediche.

Uno spiacevole atto intimidatorio contro un medico donna della Guardia medica, a Santa Teresa Gallura sta creando scompiglio e destando preoccupazioni. E’ successo la scorsa notte. E’ stata appesa al tergicristallo della sua auto una testa di gallina o pollo, con un chiodo nella testa. La dottoressa in quel momento prestava il servizio di guardia notturna. In più la macchina è stata imbrattata con vernice rossa.

Il medico è in servizio da tempo a Santa Teresa ma è originaria di Sassari. La dottoressa, ancora incredula, non si spiega il gesto intimidatorio e ha dichiarato di non avere sospetti su nessuno. I carabinieri al momento non escludono nessuna pista. L’Ats Sardegna ha manifestato la sua vicinanza alla vittima con una nota dove condanna il grave gesto subito dalla dottoressa. Nonostante fuori dalla Guardia medica ci fosse una guardia giurata è allarme sicurezza. Infatti, questi episodi di violenza ripropongono il problema della sicurezza dei medici e degli operatori sanitari che lavorano nel nostro territorio.

