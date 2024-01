Ritardi nella convocazione delle commissioni per riconoscere l’invalidità civile in Gallura.

Per i malati in Gallura è sempre più difficile ottenere il riconoscimento delle proprie patologie e, dunque i propri diritti. Si allungano le liste di attesa per chi ha fatto domanda per l’invalidità civile. Una situazione che rende ancora difficile la vita dei disabili, in una parola: discriminati.

Lo denuncia la consigliera regionale Annalisa Manca, prima firmataria dell’interrogazione depositata e condivisa da tutto il Gruppo dei Riformatori. Qui si denunciano i gravissimi ritardi legati alle mancate convocazioni della Commissione.

“Una situazione di stallo che stanno pagando i cittadini – dichiara la Manca – a partire dai pazienti oncologici, passando per chi ha subito un aggravio della patologia e dunque necessita di nuovi strumenti a suo supporto, fino ad arrivare ai ragazzi in età scolare che necessitano di supporti didattici differenti, quali gli insegnanti di sostegno, non assegnabili senza la certificazione medica. La valutazione medica, infatti, non è funzionale al solo ottenimento della pensione ma è anche indispensabile per beneficiare di tutti quegli strumenti funzionali alla cura e al mantenimento di tutte quelle persone che vivono un forte disagio fisico o psichico. È evidente – prosegue la Manca – che sia necessario un intervento ad opera dell’assessore affinché possa essere superato il blocco delle attività poste in essere dalle commissioni mediche e tutte le Aziende Sanitarie ricevano un indirizzo chiaro e univoco che consenta a tutti indistintamente di poter espletare quelle pratiche indispensabili per la garanzia del benessere psicofisico di ogni sardo.”

”La Delibera di Giunta di agosto 2023 ha modificato parecchi criteri per il funzionamento delle stesse che aveva tra gli obiettivi primari quello di uniformare il più possibile il modus operandi delle varie ASL – spiega – ma che in definitiva ha portato a un allungamento delle liste di attesa in molte di esse, con totali o parziali blocchi delle attività, e maggiori divari nella fruizione dei servizi sanitari tra le varie aree”.

“Le Commissioni mediche per gli accertamenti sanitari di chi ha fatto domanda di invalidità svolgono un ruolo essenziale per la popolazione – conclude – un lavoro di squadra che consente il riconoscimento di tutti i diritti e di tutti gli strumenti utili per andare incontro a coloro che vivono una situazione di disabilità, sia essa permanente o temporanea, che non può essere sospesa”.

