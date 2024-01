Dolore a Olbia per la scomparsa di Mario, noto Biondo: aveva 81 anni

Addio a Mario Derosas.

Olbia è sconvolta per la scomparsa di un 81enne molto conosciuto in città. Mario Derosas, conosciuto solo come Biondo, era un uomo a cui non gli mancava mai il sorriso. Olbiese doc, è ricordato come una persona molto buona, con un cuore grande.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in città, poiché Mario Derosas, a giudicare dai tanti pensieri, lasciati in gruppi e pagine sui social, era voluto molto bene in città. Sono tanti, infatti, quelli che hanno lasciato un pensiero, un commento per manifestare il proprio dolore verso la scomparsa di un uomo meraviglioso, così come è stato descritto da amici e parenti. L’81enne lascia tre figli e una moglie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui