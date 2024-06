Investe un operaio sulla Olbia-Nuoro e scappa: il ferito è grave

Grave incidente sulla Olbia-Nuoro.

Un operaio che lavorava in un cantiere sulla Olbia-Nuoro è stato investito da un automobilista che è scappato senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla SS 131 DCN, tra Budoni e Posada.

L’operaio, che stava lavorando per la segnaletica stradale, ha riportato gravi ferite e traumi ed è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola, che stanno attualmente cercando il pirata della strada.

