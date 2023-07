Quasi 2 milioni di ascolti per il dissing di Salmo contro Luchè

Salmo insulta Luchè e fa boom di ascolti.

Salmo le suona al collega Luchè e conquista quasi due milioni di visualizzazioni. Il dissing “Dove volano le papere”, ha raggiunto in poche ore 1,8 milioni di ascolti. Il freestyle, lanciato su Youtube, è la risposta con il quale il rapper di Olbia reagisce al dissing che l’artista napoletano gli aveva dedicato qualche giorno fa.

Nel freestyle “Estate dimmerda2” Luchè se la prende con Salmo dopo la frecciatina nel suo RedBull 64 Bars. Un vero colpo incassato per il rapper napoletano, poiché il nuovo dissing del collega olbiese ha superato il numero delle visualizzazioni rispetto al suo, pubblicato 3 giorni fa. Non contento Salmo ha rincarato la dose con un nuovo freestyle. Il rapper di Olbia ha pubblicato “Stupido gioco del rap” con il quale dà dello stupido a Luchè. Anche questo video è stato un successo, poiché ha superato 1 milione di visualizzazioni dopo poche ore.

Le barre di Salmo contro il suo collega sono terribili. In “Dove volano le papere”, gli dice che “L’unica cosa che fa schifo di Napoli sei tu”. E ancora: “Vedi Luchè e dopo muori”. “Faccia di cazzo alle tipe mando la tua foto”. “Compri la villa a Miami con i soldi della mala”. Ancora più dure le strofe dell’ultimo dissing “Stupido gioco del rap” dove Salmo rappa in rima: “Sei tutto rifatto con il silicone in faccia”. “Puoi solo fare le cover con la gonna Damianeskin”, tirando in mezzo il noto cantante della band Maneskin.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui