Premio nazionale di musica agli alunni della scuola Ettore Pais di Olbia

Il riconoscimento ai ragazzi dell’Ettore Pais di Olbia.

I ragazzi della 3P dell’Ettore Pais, indirizzo musicale, scuola media di Olbia del plesso di via Veronese, hanno ottenuto un importante riconoscimento. La classe, guidata dal Dirigente Scolastico Vito Gnazzo. L’orchestra della classe Terza P, ha conquistato il primo premio al Concorso Nazionale di esecuzione musicale “Il tetracordo”.

Al concorso hanno partecipato numerose scuole provenienti da 14 regioni italiane e i ragazzi dell’ Ettore Pais di Olbia hanno ottenuto un punteggio di 99/100. Gli alunni, preparati dai professori Berutti Riccardo al saxofono, Capra Gillan alle percussioni, Petrosino Stefano alla chitarra e Saba Francesco Vittorio al pianoforte, hanno eseguito una registrazione audio-visiva sulla musica funky e blues.

La classe 3P dell’Ettore Pais ha eseguito “Grabbin’ some air” del compositore Dean Sorenson e due brani tratti dal film “The Blues Brothers”, ovvero “Sweet home Chicago” e “Everybody needs somebody to love”, arrangiati dai Prof. Saba e Petrosino.

La giuria composta da 6 professori di Conservatorio e professionisti del settore ha particolarmente apprezzato l’esecuzione degli alunni di Via Veronese, tanto da attribuire loro il punteggio più alto nella categoria dedicata alle orchestre composte da alunni di scuola secondaria di I grado (da 16 esecutori in poi).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui