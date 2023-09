Il via libera ai lavori dell’istituto Deffenu.

La Provincia di Sassari ha assegnato i lavori di ampliamento dell’istituto tecnico commerciale e per geometri “Attilio Deffenu” di Olbia alla ditta So.Gen.A. Srl di Roma per un totale di 682 mila euro.

Inizialmente, il progetto aveva un finanziamento di 1,7 milioni di euro dal ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca fino al 2024, ma i costi sono aumentati, rendendo necessaria la rimodulazione dei finanziamenti.

L’intervento mira a risolvere la carenza di aule, soprattutto per gli istituti superiori di Olbia, con il Deffenu che non rientrerà nel nuovo polo scolastico cittadino. L’ampliamento è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Altri istituti si trovano a dover affrontare problemi simili, cercando soluzioni temporanee come l’affitto di nuove aule.

