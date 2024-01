L’incontro con il fotoreporter a Olbia.

L’associazione Argonauti presenta una serie di incontri sulla fotografia, ospitati presso il Politecnico Argonauti nei prossimi mesi. Il programma inizia con il grande fotoreporter Ugo Panella di Spoleto, noto per i suoi reportage in tutto il mondo, il 29 gennaio alle 18:30. Panella terrà anche un incontro presso la biblioteca rinnovata dell’Istituto Tecnico Attilio Deffenu di Olbia, come parte dei percorsi di orientamento e P.C.T.O.

Gli altri incontri includono Antonello Zappadu e il suo reportage sulla Colombia, Davide Caglio che esplora la Costa Smeralda e Antonio Satta insieme a Gavino Sanna che condivideranno le loro esperienze locali. Marco Loi presenterà una breve storia del collodio umido e le avventure di Carleton E. Watkins. Tutti gli eventi si terranno al Politecnico Argonauti, con gli orari e le date specificate di volta in volta.

Ugo Panella, nato a Spoleto, ha documentato i conflitti in America Centrale e ha viaggiato in tutto il mondo, testimoniando la vita in luoghi colpiti da violenza e povertà. Il suo lavoro ha portato attenzione internazionale a questioni come l’acidificazione delle ragazze in Bangladesh e il recupero dei bambini soldato in Sierra Leone. Attualmente, collabora con varie organizzazioni per documentare e sensibilizzare sulle sfide sociali, dai rifugiati in Africa al trattamento dei bambini con leucemia in Italia.

