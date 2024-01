Acqua non potabile nella frazione di Priatu: l’ordinanza

A Priatu l’acqua non è potabile.

Il sindaco di Sant’Antonio di Gallura ha emesso un’ordinanza riguardante l’acqua della fontanella pubblica situata in via Costa Smeralda, nella frazione di Priatu, confermando la sua non potabilità e l’inidoneità per usi alimentari.

Tale decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi condotte dall’Arpas e comunicate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Gallura il 16 gennaio scorso. L’ordinanza è stata emessa nei giorni scorsi e sarà in vigore fino a quando i parametri dell’acqua non rientreranno nei limiti previsti dalle normative vigenti.

