La seconda gaffe del sito, questa volta sul pozzo sacro.

Errare è umano, perseverare è diabolico. Il sito Italia.it ci ricasca e commette un altro strafalcione. Il Pozzo di Santa Cristina a Paulilatino (OR) finisce ad Arzachena, inserito nel ”parco archeologico del territorio”. In Sardegna ci sono numerosi pozzi sacri e due importanti in Gallura: a Olbia e Golfo Aranci.

Ad Arzachena, è un luogo ricco di storia archeologica, però, non esiste nessun pozzo di Santa Cristina. Italia.it deve aver confuso la località, ma non è la prima volta. In un’altra pagina del sito è presente un altro errore, dove la spiaggia di Santa Teresa Gallura è finita in Ogliastra. Una gaffe che si poteva comprendere di più, poiché il mare in Sardegna ha più o meno gli stessi colori, ma sulla archeologia l’errore diventa più intollerabile. Questo perché ogni località dell’Isola aveva le sue differenti popolazioni.

Una gaffe che diventa ancora più pesante se a commetterla è un sito che dà informazioni turistiche. Questo può mandare in confusione i viaggiatori, che possono commettere errori cercando cose che nella località visitata non ci sono. Come la donna che cercava il mare a Tempio, dopo essersi informata su Google, facendo divertire il web.

