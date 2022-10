La strada domanda di una turista a Tempio.

E’ diventata virale sui social la strana richiesta di una turista all’ufficio turistico di Tempio Pausania. Una viaggiatrice italiana si è recata al punto informazioni del Comune pensando che fosse una località balneare. A raccontarlo un impiegato, che poi ha riferito il divertente aneddoto ad una pagina che conta quasi 200mila followers, facendolo diventare subito virale.

La pagina si chiama “Commesso Perplesso” e ha raccolto tutta la divertente vicenda, ricevuta privatamente da un suo follower. “Ci tengo a specificare che tempio Pausania è una cittadina in montagna, ad almeno 40 minuti dal mare – racconta -. Arriva una signora, turista italiana, che ci chiede indicazioni per il mare. Noi, sempre col sorriso, le mostriamo le spiagge dei paesi vicini, spiegandole come possano essere raggiunte in macchina o con i mezzi pubblici. Sì, ma io volevo sapere dov’è il mare a Tempio”.

La donna, secondo quanto racconta ancora l’impiegato dell’ufficio, non si è data per vinta e ha insistito sostenendo di aver visto il mare. “Ma io l’ho visto nelle foto”, ribatte ed esce dal punto informazioni molto arrabbiata. La vicenda ha scatenato una marea di reazioni divertite e ironia e sicuramente farà parlare per un po’ nella cittadina.

