Nel sito Italia.it il mare di Santa Teresa finisce in Ogliastra

“Provincia dell’Ogliastra” è il titolo di una pagina sul sito Italia.it, ma l’immagine scelta per mostrare quel territorio arriva da Santa Teresa di Gallura. Non è un errore di poco conto, considerando che tra Tortolì e Santa Teresa ci sono oltre tre ore di Orientale sarda. Nell’homepage di Italia.it c’è la contestata campagna promozionale “Open to meraviglia”, ma anche su gli altri contenuti interni forse ci potrebbe essere qualche dettaglio da rivedere.

Per la sezione dedicata all’Ogliastra, la zona centrale della costa orientale sarda, è stata scelta una spiaggia che si trova all’estremo nord dell’Isola. Cala Spinosa infatti è a Capo Testa, nel territorio di Santa Teresa di Gallura, a circa 150 chilometri (in linea d’aria) dalle coste dell’Ogliastra. Capita spesso di immagini di spiagge sarde utilizzate per presentare altre località. L’ultimo caso è stato quello della foto di Cala Coticcio per pubblicizzare la Croazia. ma un conto è quando capita in un blog, un altro quando errori così madornali si trovano in quello che per tutti gli ultimi Governi che sono succeduti è il “Sito ufficiale del Turismo”.

Sul sito SardegnaTurismo.it la cala torna al suo posto

