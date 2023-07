La cantante Jessica Mazzoli e i suoi scatti super sexy.

Jessica Mazzoli come non l’avete mai vista. La cantante di Olbia ha posato per un servizio fotografico che la ritrae in una maniera inedita e sexy. L’ex gieffina è stata fotografata con indosso soltanto un disco e un pantaloncino decisamente succinto.

Gli scatti, sono tre in tutto, lasciano spazio all’immaginazione facendo salire la temperatura sui social. “Sono come un vinile… Posso dirlo? Per pochi. Posso dirlo? Per chi apprezza davvero! Insostituibile! Posso dirlo? Non facile da maneggiare e soprattutto sono suscettibile solo alla polvere e a qualche graffio (di gatto). Il resto è solletico”, ha scritto la rapper come didascalia.

La cantante ha ricevuto tantissimi commenti di ammirazione, ma tanti vogliono sapere di più sui progetti futuri di Jessica Mazzoli, che recentemente è uscita con nuovi singoli come “Non lo faccio più” e “Cash Flow”.

Un passato da gieffina e concorrente di XFactor quello di Mazzoli e i fan vorrebbero rivederla presto in tv. Qualcuno glielo ha anche chiesto, ma lei ha risposto secca: “Zio, in televisione io non ci voglio più andare”, ha detto Jessica, in arte Jess.

