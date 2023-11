Uccise la fidanzata a San Teodoro, esce dal carcere dopo 5 anni

Perché l’uomo che uccise Erika Preti è uscito dal carcere.

Ha ucciso la fidanzata con 57 coltellate e ora può uscire dal carcere dopo 5 anni. Il killer di Erika Preti del delitto avvenuto San Teodoro nel 2017, condannato a 30 anni, sconterà la pena ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza a causa dei gravi problemi di salute di Dimitri Fricano.

La sua detenzione in carcere è considerata incompatibile con il suo stato di salute, aggravata a causa delle cure inadeguate. È la prima volta che un provvedimento del genere venga preso per un femminicidio e secondo la legge, il provvedimento durerà un anno, dopodiché sarà trasferito in carcere o sarà prorogato se le condizioni del killer non miglioreranno.

Fricano, 34 anni, è stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per aver ucciso brutalmente la sua fidanzata nella villetta di Lu Fraili, a San Teodoro. Dopo il delitto, aveva cercato di fingere che una persona sconosciuta avesse commesso l’omicidio e lo avesse anche attaccato, sostenendo questa versione per oltre un mese prima di confessare. I suoi avvocati, tra cui l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, avevano fornito una ricostruzione del delitto e sottolineato le cure psichiatriche a cui Fricano si era sottoposto per molti anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui