Il progetto per salvare Pittulongu: sarà utilizzata la sabbia del canale

Il progetto delle dune di Pittulongu dalla variante del Pai.

Dai canali di Olbia sarà prelevata la sabbia e sarà riutilizzata anche per abbellire la città. Lo ha fatto sapere il sindaco Settimo Nizzi durante lo scorso Consiglio comunale. Una parte di questa sarà portata in discarica, mentre un’altra verrà utilizzata per la zona dietro la spiaggia di Pittulongu.

Altra sabbia sarà utilizzata per mettere in sicurezza l’area dell’ex ostello della gioventù a Colcò, contro il rischio idrogeologico. “Il Siligheddu sarà allargato e approfondito, anche se non come il progetto originale – dice il primo cittadino -. Dovremo portare via queste sabbie e sono tre i siti dove andranno ad essere depositate. Una parte servirà per fare delle dune nella parte retrostante della spiaggia di Pittulongu”.

