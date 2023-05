La Maddalena, arriva il nuovo medico di base: cosa cambia per i pazienti

Nuovo medico di base a La Maddalena

Forse è finita l’odissea per il medico di base a La Maddalena, dopo una serie di passaggi provvisori la Asl annuncia l’arrivo di una professionista. Dopo trent’anni di servizio nell’arcipelago Vincenzo Leotta aveva lasciato l’incarico a fine giugno dell’anno scorso, ma da allora le cose non sono andate nel verso giusto. Poco dopo essere stato sostituito Leotta non ha potuto godersi la pensione perché dottor Enzo è scomparso a novembre.

Nel frattempo la Asl aveva nominato il giovane Simone Plastina, ma aveva lasciato l’incarico poco dopo per terminare gli studi. Da allora un lungo tira e molla con interventi tampone e oggi arriva l’annuncio: “Da martedì 16 maggio entrerà in servizio nell’isola di La Maddalena un nuovo medico di Medicina generale”

“La dottoressa Laura Anna Chiara Fastame assisterà gli ex pazienti del dottor Leotta, che saranno trasferiti d’ufficio – spiegano dalla Asl -. Non occorrerà, infatti, recarsi negli uffici amministrativi della Asl per effettuare la scelta del medico curante”.

Le visite presso l’ambulatorio si effettueranno solo su prenotazione chiamando il numero 0789 791296 dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14. Nessuno risponderà al di fuori di questi orari. Le visite saranno effettuate nella Casa della Comunità, in località Padule, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

Per le visite domiciliari si potrà contattare direttamente la dottoressa Fastame, al di fuori degli orari di attività ambulatoriale al numero 333 6437724. In caso di mancata risposta gli utenti potranno lasciare un messaggio whatsapp per poi essere richiamati. È attiva anche la mail laura.fastame@aslgallura.it.

