Karate, grande prova a Thiesi per i piccoli atleti dell’Hiroshi Shirai Olbia

L’Hiroshi Shirai Olbia di karate torna da Thiesi con un bel bottino

4 ori, un argento e 3 bronzi, questo il bottino nel karate dell’Hiroshi Shirai Olbia al Trofeo Città di Thiesi. primo memorial Antonello Sanna. Gli allievi del maestro Alessandro Barone, cintura nera 7° dan, hanno brillato anche questa volta alla gara di Kata (forma) e hanno dimostrato carattere e superiorità. Ancora una prova importante per l’Hiroshi Shirai. Hanno partecipato all’evento oltre 200 bambini e 15 società provenienti dal nord Sardegna. Risultai ottimi.

I risultati degli atleti di Olbia

Primo posto per Alessio Meloni (cintura gialla), Susanna Giua (cintura arancio), Alessio Malesa (cintura verde) e Beatrice Fadda (cintura blu). Secondo posto per Andrea Mamusi, cintura gialla. Terzo posto per Andrea Rojch e Chiara Argiolas (cinture gialle) e per Nicolò Del Nobile (cintura bianca). Ottima la prova della giovanissimo Andrea Malesa categoria cinture gialle che ha disputato una ottima gara arrivando in finale e conquistando un ottimo quarto posto.

Sono risultati che ripagano il grande lavoro fatto nella palestra Hiroshi Shirai un lavoro che segue una linea ben precisa improntata al sacrificio e alla continuità dei ragazzi. Gli istruttori Alessandro Barone, Maurizio Tosi e Marco Giua soddisfatti dichiarano: “I nostri bambini si sono comportati molto bene, è ammirevole l’impegno che dimostrano in gara dando sempre il meglio di loro”.

