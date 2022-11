Lutto a La Maddalena per Vincenzo Leotta

Lutto a La Maddalena per la scomparsa dello storico medico di base, dottor Vincenzo Leotta. Il primo luglio aveva lasciato il suo ambulatorio dopo trent’anni al servizio della comunità maddalenina. “Cari assistiti, cari pazienti e amici, vi avrei voluto accompagnare sino al mio pensionamento previsto nel 2023 ma una malattia improvvisa me lo ha impedito”.

Così aveva salutato la sua comunità quest’estate, anticipando il suo abbandono del camice bianco. “Vi ringrazio per la fiducia accordata in tutti questi anni di professione in cui ho sempre cercato di darvi un servizio puntuale, secondo scienza e coscienza“. Purtroppo quei problemi di salute si sono rivelati insormontabili. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa del medico di base che in questi trent’anni per i maddalenini è stato proprio una persona di famiglia.

A ottobre, pe ultimare gli studi, si era dimesso il suo giovane sostituto Simone Plastina. L’assessorato regionale alla Sanità aveva concesso una deroga per permettere ai pazienti ereditati da Leotta di poter trovare un altro medico di base. Ma nessuno dimenticherà mai il servizio reso da Enzo Leotta a La Maddalena.

