Attentato nel cuore di Tempio: il fuoco distrugge auto e moto

L’attentato incendiario a Tempio Pausania.

Nella notte di ieri è avvenuto un attentato incendiario nella zona del Mercato di Tempio, ubicata a pochi passi da piazza Gallura. Questo vile atto ha causato la distruzione di 4 auto e una moto.

Le autorità competenti sono già intervenute per indagare sulla vicenda. In particolare, i carabinieri della compagnia di Tempio stanno conducendo approfondite indagini sul caso, supportati dai vigili del fuoco, che si sono adoperati per spegnere le fiamme, limitare i danni e bonificare l’area.

Martedì notte, intorno alla mezzanotte, a Olbia, un attentato incendiario aveva distrutto completamente un’auto parcheggiata davanti all’abitazione del titolare di un bar. Le telecamere di sorveglianza installate in via San Michele saranno determinanti per stabilire se le fiamme che hanno distrutto l’automobile di un titolare di un bar cittadino siano state appiccate intenzionalmente. Ma i dubbi sembrano essere pochi.

