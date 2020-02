Scuola chiusa domani e venerdì.

L’operazione restyling e sostituzione arredi alle scuole elementari a Tempio è ancora in corso. I lavori richiedono più giorni di quanto previsto inizialmente. Per ragione di sicurezza e per completare l’allestimento il vice sindaco ha disposto con un’ ordinanza la chiusura della scuola primaria (plessi di Piazza della Libertà e San Giuseppe) per altri due giorni giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, necessari per consegnare le aule pulite con banchi, sedie, cattedre e arredi vari nuovi di zecca.

Aule che stanno già cambiando look con la creazione di spazi scolastici accoglienti e piacevoli grazie al progetto “Iscol@”della Regione Sardegna nel quale l’Amministrazione comunale guidata dal vice sindaco Gianni Addis e in particolare l’assessore Francesco Quargnenti hanno creduto e per il quale, con i funzionari e i tecnici, è stato riservato un intenso impegno operativo che lunedì 2 marzo i giovanissimi potranno apprezzare. Un finanziamento di 300 mila euro che rivoluzionerà e renderà più moderni gli ambienti.



Le aule scolastiche hanno cambiato volto e filosofia. Addio ai vecchi banchi rettangolari, per fare spazio a quelli trapezoidali (con piani di lavoro dai colori chiari e neutri per non affaticare gli occhi) che permettono una pluralità di combinazioni e la possibilità di lavorare con vere e proprie“isole”formative composte da più alunni. Le postazioni innovative prevedono sedie ergonomiche antiribaltamento di colore verde per gli alunni.

Nuove anche le cattedre per le maestre. Ogni aula sarà inoltre accessoriata e allestita con una tenda, gli appendiabiti, un armadio chiuso e un armadio a giorno. Saranno sostituiti anche i tavoli della mensa. All’asilo Spinsateddu invece tende nuove, arredamento gioco morbido per la stanza giochi, panchette e sedie per la mensa.

