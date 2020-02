Gli interventi.

Il vice sindaco di Tempio Pausania ha disposto la chiusura della scuola primaria (plessi di Piazza della Libertà e San Giuseppe) dalle ore 12 di giovedì 20 a mercoledì 26 compreso.

Gli alunni di tutte le classi delle elementari, Vecchio Caseggiato e San Giuseppe, e i piccoli dell’asilo Spinsateddu all’ingresso nelle rispettive aule, troveranno banchi, sedie, cattedre e arredi vari nuovi di zecca. Le aule cambieranno dunque look. La creazione di spazi scolastici accoglienti e piacevoli è l’obiettivo di questo intervento che sarà possibile realizzare grazie al progetto “Iscol@”della Regione Sardegna nel quale l’Amministrazione comunale guidata dal vice sindaco Gianni Addis e in particolare l’assessore Francesco Quargnenti hanno creduto e per il quale, con i funzionari e i tecnici, è stato riservato un intenso impegno operativo che a breve i giovanissimi potranno apprezzare. Un finanziamento di 300mila euro che rivoluzionerà e renderà più moderni gli ambienti.

Il programma, condiviso con la scuola, prevede aule scolastiche che cambieranno volto e filosofia. Addio ai vecchi banchi rettangolari, per fare spazio a quelli trapezoidali (con piani di lavoro dai colori chiari e neutri per non affaticare gli occhi) che permettono una pluralità di combinazioni e la possibilità di lavorare con vere e proprie “isole”formative composte da più alunni. Le postazioni innovative prevedono sedie ergonomiche antiribaltamento che saranno di colore verde per gli alunni. Nuove anche le cattedre per le maestre. Ogni aula sarà inoltre accessoriata e allestita con una tenda, gli appendiabiti, un armadio chiuso e un armadio a giorno. Saranno sostituiti anche i tavoli della mensa. All’asilo Spinsateddu invece tende nuove, arredamento gioco morbido per la stanza giochi, panchette e sedie per la mensa.

