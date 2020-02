I lavori previsti giovedì 27 febbraio.

Giovedì 27 febbraio sono in programma 3 interventi per l’inserimento di apparecchiature di sezionamento delle reti nelle condotte cittadine.

Sarà interrotto il flusso idrico con conseguenti disservizi nell’erogazione dell’acqua in tutto il paese dalle ore 8 e 30 alle ore 18 a partire dalle abitazioni situate alle quote più alte.

Si prevede la riapertura alle ore 20 circa, salvo imprevisti.

Le vie interessate direttamente dagli interventi delle squadre di Abbanoa sono via Righi, via Aldo Moro e via Paolo Dettori. La società Abbanoa ha previsto tutte le azioni utili a limitare il disagio alla popolazione.

Al termine delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, l’acqua erogata potrebbe risultare torbida per alcune ore.

