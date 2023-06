Allerta meteo gialla per temporali: ancora maltempo in Gallura

Maltempo in Gallura: la Protezione civile regionale e il Comune di Olbia annunciano che l’allerta meteo andrà avanti fino alle 21 di giovedì 15. Ieri il maltempo ha funestato il sudovest e il nordest dell’Isola. Temporali e allagamenti hanno colpito Gallura e Iglesiente, ma oggi il maltempo resta principalmente sulle zone orientali della Sardegna.

“Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 15.06.2023 e sino alle 20:59 del 15.06.2023 un avviso di allerta – si legge – Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura“.

