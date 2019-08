La regista in vacanza a Porto Rotondo.

La regista Lina Wertmuller è in vacanza a Porto Rotondo, ospite nella villa dell’amico presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico. Dopo aver festeggiato i suoi 91 anni in Sardegna, la regista si è intrattenuta ancora alcuni giorni sull’isola. Nel 2020 riceverà l’Oscar alla carriera, ma già ad ottobre sarà protagonista a Los Angeles alla cerimonia dell’Annual Governors Awards dell’Academy.

Ha firmato alcune pellicole indimenticabili come “Pasqualino Settebellezze”, che le valse il titolo di la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore regista, a “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” girato in Sardegna.

(Visited 273 times, 274 visits today)