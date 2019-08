Allerta gialla.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 17 del 22 agosto e sino alle ore 14 del 23 agosto un avviso di allerta codice giallo per il rischio idrogeologico per temporali sui bacini della Gallura e Lugodoro.

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

(Visited 2.236 times, 2.238 visits today)