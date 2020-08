Linea Ferroviaria Nuoro-Olbia, i sindaci vogliono dare una spinta al progetto

Il progetto della linea ferroviaria Nuoro-Olbia.

Anche i sindaci cercano di dare una spinta per la realizzazione della tratta ferroviaria Nuoro – Olbia. In una nota i sindaci di Olbia, Budoni, San Teodoro, Posada e Siniscola chiedono alla Regione di aprire una tavolo tecnico con Rete Ferroviaria Italiana per avviare il progetto di realizzazione.

Dalla Regione e da Rfi i segnali sembrano incoraggianti con un primo impegno ad un confronto tra le parti, per un progetto che costerebbe oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro, ma che potrebbe assicurare all’isola collegamenti più veloci per i cittadini ma anche per i turisti.

Un percorso di un centinaio di chilometri che collegherebbe Prato Sardo all’aeroporto di Olbia fermando anche a Siniscola, Budoni e San Teodoro. Una linea ferroviaria che avrebbe anche delle ricadute su altri territori e che potrebbe portare al potenziamento delle Nuoro-Macomer con il passaggio dallo scartamento ridotto a quello ordinario.

