In Sardegna 170mila euro coi biglietti vincenti dalla Lotteria Italia

Non sono i premi più ambiti, ma la Lotteria Italia ha portato biglietti vincenti anche in Sardegna: 20mila euro anche a Olbia. Quest’anno è il turno di Milano per celebrare la vincita milionaria: il biglietto F 306831 porta un premio di cinque milioni di euro. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va a Campagna, nel Salernitano, e il terzo da 2 milioni di euro ad Albuzzano, in provincia di Pavia. I due ultimi premi di prima categoria, rispettivamente da 1,5 e un milione di euro, sono stati venduti a Roncadelle, nel Bresciano, e nel comune di Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Nella categoria successiva arriva il primo biglietto fortunato venduto in Sardegna. A Quartu Sant’Elena il biglietto P 192527 porta una vincita di 100milioni. In terza fascia c’è il tagliando vincente venduto a Olbia: il numero E 151182 vale 20mila euro. Stessa vincita a San Sperate col tagliando D 090300. Tra i premi assegnati attraverso la trasmissione Affari Tuoi ci sono quelli da 10mila euro di Porto Torres (C 343815), Cagliari (E 048349) e Siniscola (A 165937).

Secondo questa stima la Lotteria Italia ha portato in Sardegna 170mila euro. Tra i sei fortunati che hanno comprato il biglietto nell’Isola spicca però quello di Quartu: un solo tagliando da 100mila euro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui