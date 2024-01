Incidente all’alba vicino ad Arzachena, due feriti in ospedale

Incidente alle prime luci dell’alba sulla Statale 125, alle porte di Arzachena: due feriti sono finiti in ospedale. I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti verso le 7 del mattino per un incidente sull’Orientale sarda.

Per cause ancora da accertare un automobilista è uscito fuori strada col suo mezzo sulla Statale 125, a pochi chilometri da Arzachena. Nell’urto hanno riportato ferite sia il conducente sia il passeggero della Renault. Una volta arrivati i soccorritori del 118 per entrambi i feriti è stato disposto il trasferimento al Pronto soccorso di Olbia.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per cercare di ricostruire la dinamica e verificare che non ci fossero altre auto coinvolte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui