Si perdono durante un’escursione a Romazzino, paura per due turisti

Due turisti dispersi a Romazzino.

Paura per due turisti a Romazzino. Due canadesi hanno perso l’orientamento durante un’escursione, trovandosi impossibilitati a tornare indietro. L’allarme è scattato intorno alle 15, in località Cala Ray, sulla Costa Smeralda.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena si sono messi immediatamente al lavoro, per la ricerca dei due turisti stranieri e grazie al loro rapido intervento ha permesso di ritrovare i turisti dopo circa mezz’ora di ricerche, riportandoli in zona sicura. Fortunatamente i turisti stanno bene e non è stato necessario l’intervento del 118.

