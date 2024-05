Ancora nessuna notizia di Giulia, la 16enne di Cannigione scomparsa

Ore di ansia per Giulia Mazzeo.

Ancora nessuna notizia per Giulia Mazzeo, la ragazza di Cannigione che si è allontanata dalla comunità di Civitavecchia il 9 maggio scorso. Ormai sono passati 5 giorni da quando l’adolescente ha fatto perdere le sue tracce e lasciando con sé anche il cellulare.

E’ emerso però che la giovane non è sola, ma si è allontanata con un ragazzo, coetaneo dell’adolescente. I due si sarebbero diretti verso Roma e risultano irreperibili dalle ore 21 di giovedì scorso. Numerosi gli appelli della madre Daniela, che ha denunciato sin da subito la scomparsa della ragazza.

Anche “Chi l’ha visto?” ha diffuso l’identikit della giovanissima, che è alta 1,70, ha gli occhi verdi, i capelli neri a caschetto e pesa 52 chili. Non si sa come era vestita Giulia Mazzeo la sera in cui si è allontanata dalla sua comunità di Civitavecchia e non ci sono piste sul suo allontanamento. L’ipotesi però è che abbia utilizzato i mezzi pubblici per andare a Roma.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui