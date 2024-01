Sabbia e conchiglie custodite nel camper, la scoperta a Olbia.

Due turisti tedeschi fermati al porto di Olbia mentre erano in procinto di imbarcarsi e partire per Livorno: i due avevano prelevato dalle spiagge della Sardegna sabbia e conchiglie, che avevano chiuso in dei sacchetti custoditi all’interno del loro camper.

Non è chiaro ancora in quali spiagge siano avvenuti gli illeciti prelievi del materiale, che annualmente viene depredato dalle spiagge dell’isola quasi senza limiti. Tantissimi gli episodi ogni anno, soprattutto in estate. Probabilmente, nonostante i sistematici controlli, sono tantissimi coloro che riescono a partire con sabbia, sassi, conchiglie prelevati sul territorio sardo. Ma non ci sono stagioni sicure, la sabbia si ruba anche d’inverno.

Il controllo degli agenti della sicurezza dell’autorità portuale del Mare di Sardegna è stato efficace. Ma dà da riflettere che anche in inverno sia necessario tenere alta la guardia su quello che è probabilmente il principale danno del turismo in Sardegna. Una piaga senza fine che nel tempo darà sicuramente degli effetti negativi. Visto anche il processo di erosione delle spiagge in atto praticamente in tutta l’isola.

