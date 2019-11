Le luminarie accese a Olbia.

Se ci sono delle cose che fanno sentire davvero il clima di Natale queste sono le luminarie. Ebbene, da ieri sera, senza troppo clamore, le luci tipiche delle feste hanno iniziato a sfavillare nelle vie del centro e non solo.

Insomma, sarà la voglia di mettersi alle spalle questo 2019, di sperare che Babbo Natale metta sotto l’Albero il solito carico d’ottimismo, ma a Olbia si respira già un’aria di festa.

Da Corso Umberto a Corso Vittorio Veneto fino a Viale Aldo Moro è uno sfavillare di luci di Natale. Sono quelle più classiche, a cui siamo stati abituati negli ultimi anni, di colore bianco e azzurro. E che richiamano, nelle forme, gli angeli, le campane e le cascate.

Anche in via Roma, San Simplicio e in via Gabriele d’Annunzio abbondano stelle e decorazioni. E così, trascinati da questo luccichio, si vede già chi passeggia con i primi regali di Natale stetti nelle mani, grazie anche agli sconti del Black Friday di questo fine settimana.

