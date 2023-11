La riapertura delle scuole a Tempio Pausania.

Grazie all’opportuno incrocio delle date, tutte le scuole di Tempio Pausania, dall’istruzione primaria a quella secondaria, hanno goduto di un giorno libero in più fino al ritorno in classe previsto per domani, lunedì 6 novembre. In alcuni casi, alcune scuole sono rimaste completamente chiuse, inclusi i servizi di segreteria.

Questa situazione si è verificata nei due licei cittadini, “De André” e “Dettori“, dove i locali sono rimasti inaccessibili durante la pausa per consentire le necessarie operazioni di disinfestazione in assenza degli studenti.

Oltre il 1° e il 2 novembre, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, le scuole sono rimaste chiuse anche sabato, con una chiusura anticipata a causa dell’implementazione della settimana corta, che compatta l’intero monte orario settimanale in 5 giorni.

