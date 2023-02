La truffa con il logo dell’Inps in Sardegna.

Un’ennesima truffa, in queste ore, sta interessando migliaia di mail e utente telefoniche in Sardegna. L’involontaria protagonista è l’Inps, che ha messo in guardia i suoi utenti. Nella mail si fa riferimento al recupero di 750 euro, ma in realtà si tratta di un falso.

“Internet, email, sms, app e social network sono ottimi canali attraverso i quali curare i propri contatti e reperire notizie e informazioni. Tuttavia, la presenza online può anche esporci a qualche rischio – fanno sapere dall’Istituto nazionale della previdenza sociale -. Invitiamo gli utenti e segnalare i tentativi di frode o raggiri che si verificano con diverse modalità, ma tutti finalizzati al furto di dati personali e sensibili“.

Dello stesso parere il centro nazionale della polizia per Telecomunicazioni, che invita tutti a non cliccare sui link e non fornire alcun dato. A tal proposito si invita a visitare il sito dell’Inps per qualsiasi comunicazione.