Due malori in una sola mattina a Porto Ainu, salvate 2 donne

Due donne hanno rischiato la vita per un malore a Porto Ainu.

Una mattina di spavento quella di oggi a Porto Ainu, nel comune di Budoni. A poche ore di distanza, due donne hanno rischiato l’annegamento mentre facevano il bagno. Il primo incidente è avvenuto nella prima parte della mattinata, quando una 57enne si è sentita male mentre nuotava.

Tempestivo è stato il soccorso, da parte dell’equipaggio del presidio acquatico dei Vigili del Fuoco con base a Porto Ottiolu composto da gommone e moto d’acqua. La squadra è intervenuta nelle acque antistanti, recuperando la donna e chiamando il 118 sotto gli occhi increduli dei bagnanti.

Una volta portata in riva è intervenuto il personale del 118, che con l’elisoccorso è stata trasportata all’ospedale di Olbia. I bagnanti non hanno fatto in tempo di riprendersi dallo spavento, che poco dopo è accaduto un altro malore. Una 70enne si è sentita male mentre faceva il bagno ed è dovuto intervenire il personale dei vigili del fuoco e il 118, che aveva lasciato la spiaggia poco prima. Fortunatamente, le due donne sono state salvate e sono state assistite dal personale medico all’ospedale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui