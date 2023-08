Tre corsi di laurea nella sede della Pte in zona industriale a Olbia

La PTE di Olbia cambia destinazione e apre ai corsi di laurea.

La Piattaforma Tecnologica Europea, struttura che sta nascendo in zona industriale a Olbia, cambia destinazione con tre corsi di laurea. Lo ha annunciato il consiglio di amministrazione del Cipnes Gallura, che ha introdotto importanti novità nella nuova fase di sviluppo della Piattaforma, situata a Cala Saccaia nel distretto produttivo consortile.

In particolare, è stato istituito un Dipartimento Innovazione in collaborazione con l’Università di Sassari. Questo dipartimento includerà tre nuovi corsi di laurea e il progetto “One Health”, realizzato in collaborazione con l’Asl Gallura e l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali legate alla salute.

La Piattaforma Tecnologica Europea agirà come un centro di convergenza per la ricerca interdisciplinare e lo scambio di conoscenze tra le diverse comunità scientifiche attive nella medicina umana, medicina veterinaria e scienze ambientali. Dopo aver completato il protocollo d’intesa e ottenuto l’approvazione della Regione, Olbia avrà a disposizione uno spazio di 7100 metri quadri su due piani per ospitare questo ambizioso progetto.

I nuovi corsi di laurea a Olbia.

All’interno del Dipartimento dell’Innovazione verranno attivati tre nuovi corsi di laurea: un corso di laurea triennale in “Innovazione per lo Sviluppo Territoriale” (L-16), un corso di laurea magistrale internazionale in “Progettazione dell’Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile” (LM-31) e un corso di laurea magistrale internazionale in “Sistemi di Progettazione per la Pianificazione Territoriale” (LM-49).

L’intero progetto della Piattaforma Tecnologica Europea ha avuto origine nel 2011 a Olbia, grazie all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione, dal Comune e dal Cipnes. Questo accordo è stato finanziato con 16,5 milioni di euro di risorse regionali, finalizzate a promuovere lo sviluppo delle attività produttive in Sardegna.

