Il maltempo flagella la Gallura, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo affligge la Gallura.

Nella serata di martedì, circa 40 interventi sono stati necessari a causa dell’intenso vento che ha colpito l’intero territorio provinciale. Le squadre dei vigili del fuoco sono state attive su diverse fronti, affrontando situazioni che vanno dai pali divelti agli alberi completamente sradicati, fino alla messa in sicurezza di edifici a rischio per la caduta di calcinacci e tegole.

Particolarmente significativo è stato l’intervento della squadra di Arzachena nel pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Gallura, dove è stato riscontrato un distacco parziale del rivestimento in lamiera da una parete del palazzetto dello sport. Verso le 21, un’altra squadra è intervenuta nell’agro di Arzachena, in via Monticanu, per il distacco e la caduta sulla strada di un cavo di conduzione elettrica.

Nonostante la complessità delle situazioni, non si segnalano feriti. Tuttavia, restano alcuni interventi in attesa di essere conclusi, evidenziando la persistente necessità di gestire gli effetti del forte vento sulla sicurezza e sull’integrità delle infrastrutture locali.

