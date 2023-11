Concorso per autisti di ambulanza in Sardegna, si infiamma la protesta

Il concorso per autisti di ambulanza in Sardegna.

La documentazione fornita da Ares in risposta alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal consigliere regionale Roberto Li Gioi del Movimento 5 Stelle non fornisce chiarezza sui criteri impiegati per stilare la graduatoria e non permette di ottenere un’approfondita comprensione delle modalità con cui è stata condotta la prova concorsuale per gli autisti di ambulanza.

“Permangono i dubbi sulla regolarità del concorso per autisti di ambulanza, unificato per tutte le Asl della Sardegna, che si è svolto il 3 ottobre scorso – afferma Li Gioi -. Una procedura concorsuale che ha fatto infuriare i partecipanti i quali hanno denunciato e continuano e lamentare la presunta scarsa trasparenza durante lo svolgimento della prima prova del concorso per la copertura a tempo indeterminato di 72 posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza categoria B”.

“Ho chiesto – conclude Li Gioi – di poter acquisire con la massima urgenza la documentazione riferita al concorso per poter fare chiarezza sulla procedura per dare risposte a tutti i candidati ma questo a quanto pare non è possibile perché i riferimenti essenziali a chiarire alcuni aspetti delle modalità di svolgimento della prova non sono stati forniti”.

