Dopo le piogge in Gallura arriva un’ondata di freddo artico

Freddo in Sardegna e in Gallura.

Dopo le perturbazioni, ora anche in Gallura arriva il freddo. Il meteo prevede dalla prossima settimana un’ondata di aria fredda proveniente dall’Artico.Lo fa sapere il sito ilMeteo.it, che ha annunciato che il brusco calo delle temperature coinvolgerà anche la Sardegna.

In queste ore è in corso una perturbazione ciclonica, dove anche in Gallura è stata diramata da questo pomeriggio, fino a domani, l’allerta meteo. L’ondata di gelo, proveniente dall’Artico, abbasserà bruscamente le temperature e si percepirà anche qui l’inizio dell’inverno.

Le previsioni del meteo nel weekend.

Sarà un weekend di pioggia in Gallura, con il maltempo che durerà fino a domenica e poterà piogge. Domenica 11 dicembre ci sarà un cielo nuvoloso, con una massima di 13 gradi. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da ovest con intensità compresa tra 37 e 42 chilometri orari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui