Brutto tempo a Olbia e a Sassari.

Pare che primavera non accenni ad arrivare in Sardegna. Dopo una breve parentesi di meteo sereno, torna ancora il maltempo che porta con sé pioggia, temporali e pure freddo. Perturbazione che interessa anche la Gallura e il Nord Sardegna, per la quale la Protezione civile ha emanato un’allerta meteo per le prossime ore.

Il maltempo interesserà la giornata di domani giovedì 21 aprile, con un peggioramento già presente questo pomeriggio. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta media ordinaria (gialla) per la zona del Logudoro, a partire fino alla mezzanotte del 21 aprile.

Brutto tempo anche in Gallura e tanto vento, con “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolati, con cumulati moderati e forti da est nord-est sulle Bocche di Bonifacio”, per la giornata di domani. Il maltempo, fortunatamente, durerà molto poco: già dalla giornata di venerdì 22 ci sarà un nuovo aumento delle temperature che proseguirà nelle giornate successive.