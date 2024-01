Arrestato per maltrattamenti a Badesi.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio ha emesso un’ordinanza di carcere per un imprenditore di 43 anni, arrestato dai carabinieri per una serie di gravi reati avvenuti a Badesi ai danni della sua compagna. Le accuse comprendono maltrattamenti, estorsione, lesioni, tentato omicidio e violenza sessuale, avvenuti dal 2020 fino ai giorni scorsi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe perpetrato numerosi abusi contro la compagna, che non ha mai denunciato per timore. La vittima sarebbe stata oggetto di umiliazioni, come essere chiusa fuori casa nuda e legata con un cavo telefonico. L’accusato, comparso davanti alla gip, ha scelto di non rispondere alle accuse.

