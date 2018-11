Gli ultimi casi di maltrattamenti di animali in Gallura.

La scoperta del cosiddetto serial killer dei gatti da parte dei carabinieri della Stazione di Budoni, testimonia la costante attenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro nel particolare settore della tutela degli animali. Sempre a Budoni, qualche anno fa, i militari della stazione identificarono e denunciarono un giovane pescatore siniscolese.

Aveva fatto esplodere in volo un gabbiano con un grosso petardo. Il gesto, ripreso da un video che fece il giro del web determinò successivamente grazie a delle mirate attività dei militari, l’identificazione del responsabile, poi condannato dal Tribunale di Nuoro, la scorsa estate, a quasi due anni di carcere, dopo che anche l’Ente Nazionale Protezione Animali si era costituita parte civile nel processo.

La scorsa estate si erano registrati i casi di diversi cuccioli abbandonati nelle spiagge della Gallura. Anche se il caso più clamoroso era stato quello del cane legato e mangiato vivo dalle larve, scoperto a Olbia.

