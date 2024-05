Accendono un falò in spiaggia di notte nell’oasi protetta di Cala Moresca – VIDEO

Una ambientalista aveva segnalato alle autorità il falò dei turisti.

Un’ambientalista di Golfo Aranci si è imbattuta in un enorme falò acceso da alcuni turisti la notte scorsa a Cala Moresca. “Ho provato a spiegargli in inglese che non potevano, ma erano francesi e non recepivano“. O forse non volevano farlo. Scesi da una barca a vela e sbarcati con dei tender, i turisti hanno appiccato il fuoco utilizzando delle frasche evidentemente umide. “Fumo ovunque, la legna scoppiettava e spargeva ovunque pezzettini incandescenti, poteva causare un incendio”, afferma l’ambientalista locale.

La donna ha così deciso, vista l’indifferenza dei festaioli da spiaggia francesi, di avvisare le autorità. Essendo una pratica severamente vietata, si aspettava un rapido intervento, ma ha dovuto assistere allo scempio senza che nessuno sia intervenuto. “La capitaneria di porto affermava fosse competenza della forestale – racconta, con grande rammarico, la donna -. La forestale a quell’ora non aveva pattuglie in servizio. I carabinieri non avevano macchina. Ho provato a insistere. L’addetto della capitaneria si stava alterando e mi ha chiesto le generalità, affermando che avrebbe chiamato la polizia per verificare se avessi davvero chiamato la polizia in precedenza”.

E alla fine non è intervenuto nessuno. “Continuavano a rimpallarsi le responsabilità per non intervenire – racconta l’ambientalista -. Alle 2 di notte i turisti hanno coperto il legno ancora acceso con la sabbia, e sono tornati col tender a bordo della barca a vela nella rada”. Impuniti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui