Tanti esemplari di medusa quadrifoglio al Molo Brin di Olbia.

Centinaia di esemplari di “medusa quadrifoglio” – Aurelia aurita – hanno “invaso” questa mattina il molo Brin di Olbia. Fenomeno normale, tutto sommato, anche se non frequentissimo, che ha destato la curiosità dei passanti, che hanno scattato le rituali foto e girato gli immancabili video ricordo.

L’Aurelia aurita è facilmente riconoscibile non solo per via della sua forma quasi perfettamente sferica e quasi completamente trasparente, ma soprattutto per via della disposizione delle gonadi, che formano una sorta di quadrifoglio fluorescente visibile dal suo dorso. I suoi tentacoli sono molto sottili e urticanti, si consiglia, quindi, di uscire dall’acqua in loro presenza, anche se non sono considerate pericolose.

In Oriente, ed in particolare in Giappone, questa specie di medusa è apprezzata anche dal punto di vista culinario, in quanto viene considerata una prelibata pietanza.

