L’ennesimo caso fa perdere la pazienza al sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Una donna è stata ripresa durante l’ennesimo caso di abbandono dei rifiuti a bordo strada a Olbia. Un fenomeno dilagante e preoccupante, che non lascia spazio a nessun tentativo di comprenderne i motivi, che appaiono fin troppo chiari. La popolazione non digerisce la raccolta differenziata e i sistemi di sorveglianza, i deterrenti e le sanzioni sono inefficaci.

“In forma anonima – scrive Settimo Nizzi in un breve comunicato – è stato inviato questo video che riprende una persona scaricare rifiuti a bordo strada. Il video è stato consegnato in forma integrale alle forze di polizia che daranno seguito all’indagine necessaria al riconoscimento della persona. Abbandonare rifiuti in area urbana o rurale è un’azione deplorevole, un atto che evidenzia l’insuccesso della nostra società. Invito tutte le persone, che come me hanno a cuore la salute del nostro territorio, a segnalare alle autorità o ai nostri uffici episodi analoghi”. Il video è diventato in un attimo virale.

Nizzi ha censurato il video in modo da non rendere riconoscibile la protagonista del becero gesto, ma ha consegnato quello originale alle forze dell’ordine, che verificando targa e sembianze della donna senza censura, potranno facilmente identificarla e sanzionarla. L’appello del sindaco è una forte presa di posizione e un invito alla partecipazione collettiva alla difesa del territorio. Questo potrebbe essere un forte deterrente per i trasgressori.

