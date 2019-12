Il chitarrista Marco Azara ad X Factor.

Chitarra in spalla, lo si vede fare il soundcheck prima dell’inizio della trasmissione. E sì, perchè stasera, sul palco di X Factor, il talent show più famoso d’Europa, suonerà anche lui: il chitarrista Marco Azara di Olbia.

Accompagnerà il rapper Tha Supreme, alias Davide Mattei, un vero idolo sul web. In realtà, per Azara è un ritorno negli studi del programma di Sky. Ci era già stato insieme a Salmo, lo scorso anno, per la presentazione dell’ultimo album.

