“Mare sicuro 2023”, in Gallura 16mila controlli e 78 persone soccorse

Il bilancio di “Mare sicuro 2023” lungo le coste della Gallura

Terminata l’operazione “Mare Sicuro 2023” in Gallura è giunto il tempo per la Guardia Costiera di Olbia di fare il bilancio dell’estate trascorsa. L’operazione “Mare sicuro” è un’attività che la Guardia Costiera svolge da oltre 30 anni per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. In favore di tutti coloro i quali frequentano il mare durante la stagione estiva. Tale attività ha visto l’impegno degli Uffici dipendenti della Direzione Marittima del Nord Sardegna, retta dal Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, protrarsi dal 17 giugno sino al 17 settembre.

Per la Direzione Marittima del Nord Sardegna, si riportano di seguito alcuni dati salienti inerenti questa stagione estiva:

78 persone soccorse ;

; 22 unità da diporto soccorse;

soccorse; oltre 16.000 controlli effettuati;

effettuati; oltre 1.000 le sanzioni amministrative elevate.

amministrative elevate. 7 sono state le comunicazioni di notizia di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria, per abusiva occupazione di area demaniale marittima, realizzazione ovvero innovazione di manufatti in area demaniale nonché violazione delle norme poste dal Legislatore, a tutela dei consumatori, sulla filiera della pesca;

Da un’analisi dei dati raccolti e da una comparazione con i risultati della stagione precedente, le unità da diporto soccorse, come pure le persone salvate e le sanzioni elevate, fanno registrare sostanzialmente gli stessi numeri dell’anno 2022, segno evidente che la costante attività d’informazione e prevenzione, che affianca l’attività operativa, funziona e che la prudenza e il senso di responsabilità sono ormai radicati nell’utenza balneare e diportistica che vive il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.



